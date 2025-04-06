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مسؤولون: مقتل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية برصاص مستوطن إسرائيلي

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رام الله (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون يوم الأحد إن فلسطينيا يحمل الجنسية الأمريكية قُتل بعد أن أطلق عليه مستوطن إسرائيلي الرصاص في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه تنامي حدة التوتر في ظل تصاعد عنف المستوطنين والمواجهات شبه اليومية بينهم وبين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا أديب لافي لرويترز إن ثلاثة فتيان أصابهم رصاص مستوطن إسرائيلي عند مدخل البلدة، منهم عمر محمد ربيع البالغ من العمر 14 عاما.

وأضاف “تم نقل اثنين بسيارة إسعاف إلى مركز طبي مجاور في بلدة أبو فلاح وبعد ذلك إلى المستشفى. حضر الجيش إلى المكان واحتجز المصاب الثالث البلغ من العمر 14 عام وهو يحمل الجنسية الأمريكية”.

وقال لافي إن الجيش أعلن لاحقا مقتل ربيع ولا يزال جثمانه محتجزا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتله، قائلة إنه قتل على أيدي “قوات الاحتلال”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

يشتد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يشمل عمليات توغل في الأراضي المحتلة وهجمات على القرى والمخيمات البدوية، منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفرضت دول أوروبية والإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف، إلا أن البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب رفع هذه العقوبات.

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