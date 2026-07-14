مسؤولون: مقتل 10 في غزة بنيران إسرائيلية بينهم طفل

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القاهرة 14 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون في الشرطة وقطاع الصحة بغزة إن 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ورجل شرطة كبير من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قتلوا في غارة إسرائيلية بالقطاع اليوم الثلاثاء.

ويضاف ذلك إلى عدد الوفيات الذي تجاوز 1100 فلسطيني يقول مسؤولو الصحة إنهم قتلوا في هجمات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وأوقفت الهدنة الجزء الأكبر من القتال، لكنها لم تفلح في وقف أعمال العنف المتفرقة. وقتل مسلحون من غزة أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة ذاتها.

وقال مسعفون إن الطفل معتز أبو شعر (10 أعوام) أصيب في وقت سابق من اليوم برصاص إسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة. وأعلنت المستشفى وفاته.

* مقتل رجل شرطة كبير في غزة

قال مسعفون ومسؤولون إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة، قتلوا وأصيب آخرون بعد قصف إسرائيل نقطة شرطة تابعة لحماس غربي مخيم جباليا بشمال القطاع.

وذكرت وزارة الداخلية، التي تقودها حماس، في بيان أن القتلى بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم وعدد آخر من الضباط والأفراد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل سالم، الذي وصفه بأنه قائد كتيبة جباليا المركزية التابعة لحماس، إلى جانب ثلاثة مسلحين آخرين من الحركة.

وذكر البيان أن القتلى كانوا قد تجمعوا في الأشهر الأخيرة بهدف التخطيط لهجمات وتنفيذها، مضيفا “لقد تم القضاء عليهم لإزالة التهديد”.

وتطالب إسرائيل بأن تتخلي حماس عن حكم غزة وتسلم سلاحها، لكن حماس أعلنت استعدادها للتخلي عن السلطة وليس السلاح.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون بجروح قرب مسجد في غرب مدينة غزة، وفقا لما أفاد به مسعفون، ليرتفع بذلك عدد القتلى اليوم الثلاثاء إلى عشرة على الأقل.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الواقعة حتى الآن، ولا على وفاة الطفل البالغ من العمر عشر سنوات.

وفي خان يونس، بجنوب القطاع، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 36 عاما وإصابة ثلاثة آخرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحا من حماس.

* محادثات بشأن خطة ترامب للسلام

تأتي أحدث أعمال العنف في الوقت الذي يزور فيه قادة حماس القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وتقول مصادر قريبة من المحادثات إن المناقشات تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مضيفة أنه لم يتم التوصل إلى أي تقدم بعد.

وتقول حماس إن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.

ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا، والذين نزح معظمهم عدة مرات، تحت سيطرة حماس على شريط ضيق من الأرض المطلة على الساحل داخل خيام مؤقتة أو مبان متضررة.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن 1200 شخص قتلوا في هجوم حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 73 ألف فلسطيني قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ ذلك الحين.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود سلامة ونهى زكريا ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)