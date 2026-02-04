مسؤولون: مقتل 18 في غارات إسرائيلية في غزة وتوقف عبور المرضى من معبر رفح

من نضال المغربي وبيشا ماجد

القاهرة/القدس 4 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون إن قصفا بالدبابات والطائرات الإسرائيلية أسفر عن مقتل 18 شخصا، بينهم أربعة أطفال، في قطاع غزة اليوم الأربعاء، فيما أوقفت إسرائيل مرور المرضى من معبر رفح الحدودي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدبابات أطلقت النار على غزة وشنت الطائرات غارات جوية بعد أن أطلق مسلح النار على جنود إسرائيليين وأصاب جندي احتياطي بجروح خطيرة.

واستهدفت الغارات مدينة غزة ومدينة خان يونس في الجنوب، وقال مسؤول بقطاع الصحة في غزة لرويترز إن إسرائيل أوقفت أيضا عبور المرضى من معبر رفح الحدودي إلى مصر، بعد يومين من إعادة فتحه، مما سمح لعدد قليل من الفلسطينيين بالعبور لأول مرة منذ شهور.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إن المرضى وصلوا إلى مستشفى في خان يونس استعدادا لعبور معبر رفح لتلقي العلاج، لكنهم أُبلغوا بأن إسرائيل أرجأت عمليات الإجلاء.

وقال “كنا على أتم جاهزية من أجل إجلاء الدفعة الثالثة من المرضى والمصابين من مقر مستشفى التأهيل الطبي التابع للهلال الأحمر في خان يونس ولكن للأسف تم إبلاغنا بتأجيل هذه الدفعة وبالتالي ننتظر إن شاء الله يوم غد ليكون هناك دفعة ثالثة نقوم بإجلاءها”.

وقالت رجاء أبو طير، وهي مريضة فلسطينية كان من المقرر إجلاؤها، لرويترز في المستشفى، حيث كان عدة مرضى ينتظرون في سيارات الإسعاف إنه تم الاتصال بالمرضى وإبلاغهم أنه لن يسافر أحد اليوم و إن المعبر مغلق.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة الجيش الإسرائيلي المعنية بتنسيق دخول المساعدات والشؤون المدنية في غزة، في بيان اليوم الأربعاء إن معبر رفح لا يزال مفتوحا، لكنها لم تتلق التفاصيل التنسيقية اللازمة من منظمة الصحة العالمية لتسهيل العبور.

ولم ترد منظمة الصحة العالمية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

* إعادة فتح المعبر جزء من خطة ترامب

كانت إعادة فتح معبر رفح أحد بنود وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول الذي حدد تفاصيل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسعفون من غزة لرويترز إن 16 مريضا من غزة و40 من مرافقيهم عبروا إلى مصر أمس الثلاثاء.

وقال مصدر في شرطة حماس لرويترز إن ما لا يقل عن 40 شخصا عبروا من مصر إلى القطاع في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وأعلن ترامب في يناير كانون الثاني بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي ستتفاوض الأطراف خلالها على مستقبل حكم القطاع وإعادة إعماره.

ولم تحسم بعد قضايا رئيسية مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من المساحة التي تحتلها حاليا من غزة وتزيد على 50 بالمئة من القطاع، ونزع سلاح حماس، في حين يشهد وقف إطلاق النار الهش أعمال عنف بشكل شبه يومي.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة قتلت النيران الإسرائيلية ما لا يقل عن 530 شخصا، معظمهم مدنيون، منذ بدء وقف إطلاق النار. وتقول السلطات الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين قتلوا أربعة جنود إسرائيليين خلال نفس الفترة.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى عامين عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني. كما أدت الهجمات لتشريد معظم سكان القطاع وتدمير معظم أنحائه.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، أسفر هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، الذي اندلعت الحرب الأخيرة في أعقابه، عن مقتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة وشاركت في التغطية تالا رمضان – إعداد مروة سلام ودعاء محمد للنشرة العربية)