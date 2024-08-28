مسؤولون: مقتل 33 وفقد عشرات جراء السيول في غرب اليمن

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عدن (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر محلية باليمن يوم الأربعاء إن 33 شخصا على الاقل لاقوا حتفهم وفقد عشرات خلال الساعات الماضية جراء سيول جارفة وفيضانات وانهيارات صخرية ناجمة عن أمطار غزيرة في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من العاصمة اليمنية صنعاء بفعل منخفض جوي شديد يضرب جنوب الجزيرة العربية.

وقال سكان ومسؤولون محليون في المحويت لرويترز إن الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد حاليا تسببت في انهيارات صخرية في عدة مناطق من مديرية ملحان الجبلية التابعة للمحافظة.

وقال علي الزيكم أمين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت إن الأمطار والسيول التي تدفقت على مديرية ملحان الجبلية خلال الساعات الماضية أدت إلى وفاة 33 فردا وتدمير 28 منزلا، مشيرا إلى أن هناك عدد آخر في عداد المفقودين.

وأضافت المصادر أن السيول والفيضانات أدت إلى جرف أراض زراعية، ومحال تجارية، فيما أدّى سقوط صخور إلى قطع لعدد من الطرقات الرئيسية والفرعية.

وتعد محافظة المحويت ومعها محافظات ريمة وحجة والحديدة الساحلية من أكثر المحافظات اليمنية تضررا من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة والفيضانات والصواعق الرعدية التي تشهدها تلك المحافظات الأربع الخاضعة لجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو تموز.