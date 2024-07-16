مسؤولون: مقتل 4 بينهم باكستانيان في إطلاق نار بسلطنة عمان

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دبي (رويترز) – قالت الشرطة يوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد في سلطنة عمان في انتهاك نادر للأمن في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط استقرارا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن “الهجوم الإرهابي” الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بمحافظة العاصمة مسقط أدى إلى مقتل مواطنين باكستانيين اثنين.

وأضافت الوزارة في بيان “أثلج صدورنا أن حكومة سلطنة عمان حيدت المهاجمين”.

وذكرت السفارة الأمريكية في مسقط إنها تتابع التقارير الواردة عن واقعة إطلاق النار.

وحثت في بيان “المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والاستجابة لتوجيهات السلطات المحلية”.

وحافظت سلطنة عمان على حيادها في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وتوسطت في نزاعات منها ما بين الولايات المتحدة وإيران.