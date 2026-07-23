مسؤولون: مقتل 5 فلسطينيين في غزة والضفة الغربية

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القدس 23 يوليو تموز (رويترز) – قال مسعفون إن فلسطينيين اثنين قتلا في غارة جوية إسرائيلية على شمال غزة اليوم الخميس، وذكرت السلطات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أن ثلاثة آخرين قتلوا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين في غزة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن مدنيا قتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية بعد أن طعنا وأصابا إسرائيليا بجروح خلال نزاع.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على فلسطيني ثالث في الضفة الغربية بعد هجوم طعن منفصل أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.

وتشن إسرائيل غارات شبه يومية على غزة وتقول إنها تهاجم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في القطاع.

وتشير إحصاءات فلسطينية وإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 1160 فلسطينيا وأربعة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة الهشة في أكتوبر تشرين الأول. ويقول مسعفون فلسطينيون إن معظم القتلى من المدنيين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين هاجموا مجموعة من الفلسطينيين من قرية بيت فوريك بالضفة الغربية وهم يحاولون إخماد حريق قريب.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن “نزاعا” حدث بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين كانوا يحاولون إخماد الحريق، وإن فلسطينيَّين طعنا إسرائيليا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن “مدنيا” إسرائيليا، في إشارة واضحة إلى مستوطن، قتل الفلسطينيين الاثنين بعد ذلك.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية مع زيادة أعمال العنف من المستوطنيين والخطط الإسرائيلية لبناء مزيد من المستوطنات في الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون جزءا أساسيا من دولتهم المستقبلية.

ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل.

(تغطية صحفية علي صوافطة وستيفن شير وبيشا ماجد – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب وأيمن سعد مسلم )