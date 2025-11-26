The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤولون: مقتل 5  في انفجار في إدلب السورية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال المكتب الإعلامي لمديرية الأمن الداخلي في محافظة إدلب السورية يوم الأربعاء إن خمسة مدنيين قُتلوا وأصيب تسعة جراء انفجار وقع في مستودع للأسلحة في بلدة كفر تخاريم بالمحافظة.

ونقلت قناة الإخبارية التي تديرها الدولة عن أحد المسؤولين قوله إن القتلى والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض وإن فرق الإنقاذ تواصل عمليات الانتشال.

ووقعت انفجارات في أكثر من 10 مستودعات للأسلحة في سوريا خلال العام الماضي. وعادة ما تُعزى هذه الانفجارات إلى سوء التخزين.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية