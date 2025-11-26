مسؤولون: مقتل 5 في انفجار في إدلب السورية

(رويترز) – قال المكتب الإعلامي لمديرية الأمن الداخلي في محافظة إدلب السورية يوم الأربعاء إن خمسة مدنيين قُتلوا وأصيب تسعة جراء انفجار وقع في مستودع للأسلحة في بلدة كفر تخاريم بالمحافظة.

ونقلت قناة الإخبارية التي تديرها الدولة عن أحد المسؤولين قوله إن القتلى والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض وإن فرق الإنقاذ تواصل عمليات الانتشال.

ووقعت انفجارات في أكثر من 10 مستودعات للأسلحة في سوريا خلال العام الماضي. وعادة ما تُعزى هذه الانفجارات إلى سوء التخزين.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)