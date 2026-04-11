مسؤولون: مقتل 7 في غارتين إسرائيليتين على غزة

القاهرة 11 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون في وزارة الصحة بغزة إن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا القطاع اليوم السبت مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وأفاد المسؤولون بأن الغارة الأولى استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مخيم البريج بوسط قطاع غزة في وقت مبكر من اليوم مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل، في حين استهدفت الضربة الثانية يت لاهيا وأودت بحياة شخص واحد على الأقل.

ولم يتضح بعد عدد أفراد الشرطة بين القتلى الذين سقطوا في الغارة الجوية الأولى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن الغارة الجوية على البريج بعد اقتراب عناصر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من الخط الأصفر الذي يحدد نصف قطاع غزة الذي تحتله إسرائيل. ولم يعلق الجيش حتى الآن على الغارة التي استهدفت بيت لاهيا.

وأطلقت إسرائيل النار مرارا على أشخاص في المناطق المحيطة بالخط الأصفر منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، متهمة في كثير من الأحيان مسلحين بمحاولة عبور الخط أو مهاجمة القوات.

وذكر مسعفون ومصادر في الشرطة أن سلسلة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد قوات الشرطة التي تقودها حماس منذ أكتوبر تشرين الأول. وقتلت ضربات جوية إسرائيلية ما لا يقل عن 25 شخصا في غزة الأسبوع الماضي.

وتوصلت إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول إلى اتفاق بوساطة أمريكية بهدف وقف العنف في القطاع الفلسطيني.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل 700 على الأقل في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة هناك. فيما تقول إسرائيل إن هجمات لمسلحين أدت إل مقتل أربعة جنود في غزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي وحاتم ماهر وبيشا ماجد – إعداد مروة سلام ورحاب علاء للنشرة العربية)