مسؤولون: من المتوقع إعادة فتح معبر رفح غدا

القدس/القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) – قالت إسرائيل إن معبر رفح سيعاد فتحه أمام الفلسطينيين غدا الاثنين، وتجري الاستعدادات لذلك في المعبر الرئيسي للقطاع الذي دمرته الحرب وظل مغلقا تماما تقريبا لمدة عامين.

وقبل الحرب، كان المعبر الحدودي مع مصر هو المنفذ الوحيد المباشر لمعظم الفلسطينيين في غزة للوصول إلى العالم الخارجي، فضلا عن كونه نقطة دخول رئيسية للمساعدات إلى القطاع. وأُغلق تماما تقريبا منذ مايو أيار 2024 مع سيطرة إسرائيل على المعبر من جانب غزة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وحدة الجيش الإسرائيلي المعنية بتنسيق دخول المساعدات والشؤون المدنية في غزة، إن المعبر سيعاد فتحه في كلا الاتجاهين لسكان غزة سيرا على الأقدام فقط وسيتم تنسيق تشغيله مع مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوحدة اليوم الأحد أنه “في إطار تجربة للتشغيل المبدئي للمعبر، تقوم جميع الأطراف المعنية بسلسلة من الاستعدادات الأولية بهدف زيادة جاهزية تشغيل المعبر بالكامل”.

وأوضحت أنه “سيبدأ المرور الفعلي للسكان في كلا الاتجاهين عند الانتهاء من هذه الاستعدادات”.

وأكد مصدر فلسطيني وآخر أوروبي مقرب من بعثة الاتحاد الأوروبي هذه التفاصيل. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق.

* إجراءات أمنية صارمة

قالت إسرائيل إن فتح المعبر سيخضع لإجراءات أمنية صارمة وسيكون فقط لخروج الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة القطاع الذي دمرته الحرب ولدخول الذين فروا من القتال في الأشهر الأولى من الحرب.

وكثير من الذين يُتوقع مغادرتهم هم من المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خارج القطاع. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك 20 ألف مريض ينتظرون مغادرة غزة.

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي إن المعبر يمكن أن يستوعب مرور ما بين 150 و200 شخص في كلا الاتجاهين. وأضاف أن عدد المغادرين سيكون أكبر من العائدين لأن المرضى يغادرون بصحبة مرافقين.

وقال مصطفى عبد الهادي، وهو مريض كُلى في مستشفى بوسط غزة ينتظر إجراء عملية زرع في الخارج، “المعبر هو شريان الحياة لغزة شريان الحياة لنا إحنا المرضى. أصلا إحنا فيش الإمكانيات إنه نتعالج في غزة. لازم نطلع برا عشان نتعالج”.

وأضاف وهو جالس يتلقى علاج غسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى “حسوا فينا إحنا المرضى، إحنا تعبنا والحرب إذا أثرت على الناس الطبيعيين واحد في المئة إحنا أثرت علينا 200 في المئة، إحنا الأكل فيه كتير ممنوعين منه والشرب ممنوعين منه بدنا نتعالج عشان نرجع نمارس الحياة الطبيعية وربنا يفرجها علينا”.

وأوضح أن طلب سفره قد تمت الموافقة عليه.

وقال مسؤولان مصريان إن ما لا يقل عن 50 مريضا فلسطينيا ستُجهز أوراقهم اليوم الأحد لعبور رفح إلى مصر لتلقي العلاج. وأضاف المسؤولان أن نحو 200 شخص، من المرضى وأفراد أسرهم، سيعبرون يوميا إلى مصر في الأيام الأولى بعد فتح المعبر، فيما سيعود 50 شخصا إلى غزة يوميا.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن مصر قدمت قوائم بأسماء سكان غزة المقرر مرورهم من المعبر، وأن إسرائيل وافقت عليها.

* المرحلة التالية من خطة ترامب

كان إعادة فتح المعبر الحدودي من المتطلبات الأساسية للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

لكن وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول بعد استمرار الحرب عامين، تعرض لتحديات عديدة جراء جولات من العنف.

وقال مسؤولو صحة في القطاع إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 500 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار، بينما قالت السلطات الإسرائيلية إن المسلحين الفلسطينيين قتلوا أربعة جنود إسرائيليين.

وشنت إسرائيل أمس السبت عددا من أعنف الغارات الجوية منذ وقف إطلاق النار، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، في ما وصفته بأنه رد على انتهاك حماس للاتفاق يوم الجمعة عندما خرج مسلحون من نفق في رفح.

وتشمل المراحل التالية من خطة ترامب لغزة تسليم الحكم إلى سلطة فلسطينية من التكنوقراط وتسليم حماس أسلحتها وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، بينما تتولى قوة دولية مهمة الحفاظ على السلام وإعادة بناء غزة.

وترفض حماس حتى الآن نزع السلاح وأوضحت إسرائيل مرارا أنها ستستخدم القوة لإجبار الحركة على إلقاء سلاحها إذا لم تفعل ذلك سلميا.

(شارك في التغطية ألكسندر جاديش من القاهرة-إعداد أميرة زهران ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي ومحمد علي فرج)