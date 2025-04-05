مسؤولون: نتنياهو سيبحث الرسوم الجمركية مع ترامب يوم الاثنين

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بودابست/واشنطن (رويترز) – قال أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض يوم السبت إنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين ليبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

والزيارة المفاجئة هي الأولى لزعيم أجنبي من أجل الاجتماع مع ترامب ومحاولة التفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو الزيارة التي قال أحد المسؤولين إنها ستتناول أيضا النفوذ التركي المتزايد في سوريا، وكذلك الوضع في إيران وحرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وكان موقع أكسيوس أول من أورد نبأ الزيارة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن الدعوة المفاجئة جاءت من ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نتنياهو، الذي يزور حاليا المجر، عندما أثار الأخير قضية الرسوم الجمركية.

في إطار السياسة الجديدة التي أعلنها ترامب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على صادرات سلع إسرائيلية غير محددة إلى الولايات المتحدة. وواشنطن هي أقرب حليف لإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها.

وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس إن تلك الرسوم الجمركية قد تؤثر على صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية.

كانت إسرائيل قد تحركت بالفعل يوم الثلاثاء لإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات من الولايات المتحدة.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما والآن نحو 98 بالمئة من البضائع الأمريكية معفى من الضرائب.