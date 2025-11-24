مسؤولون: نجاة محافظ تعز من هجوم مسلح ومقتل 7 على الأقل

عدت (رويترز) – قال مسؤولون عسكريون ومصادر محلية إن هجوما مسلحا استهدف موكب محافظ تعز نبيل شمسان خلال توجهه إلى عدن يوم الاثنين مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة آخرين.

وذكر ثلاثة مسؤولين عسكريين أن شمسان نجا هو وقائد محور طور الباحة أبو بكر الجبولي من محاولة الاغتيال التي نفذتها مجموعة مسلحة.

وقال اثنان منهم إن خمسة مرافقين للمحافظ على الأقل واثنين من المهاجمين قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المحافظة الواقعة بجنوب غرب اليمن تشهد فوضى وانهيار المنظومة الأمنية وحوادث اغتيالات، كان آخرها في منتصف سبتمبر أيلول الماضي حين قتل مسلحون بالرصاص مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة افتهان المشهري.

وهزت هذه الجريمة الأوساط السياسية والمحلية وأثارت موجة من الغضب والسخط الشعبي الواسع كونها أول جريمة تستهدف مسؤولة حكومية باليمن.

وأكدت قيادة محافظة تعز والأجهزة الأمنية في بيان أن “هذا العمل الإجرامي يندرج ضمن مخططات العناصر المسلحة الخارجة عن القانون، والتي لا تخدم سوى مليشيات الحوثي الإرهابية، وتسعى إلى الإضرار بهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، والنيل من أمن المواطنين واستقرارهم، وجر المحافظة إلى حالة من الفوضى والاضطراب”.

وأشارت في البيان الذي حصلت عليه رويترز إلى أن الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية تواصل بالتنسيق الكامل مع محور طور الباحة “جهودها المكثفة لملاحقة الجناة والمتورطين وضبطهم وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع على ما اقترفوه من جرائم تهدف إلى تقويض الأمن الوطني وزعزعة الاستقرار”.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وبعد ذلك بأشهر تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم، إذ دفعت 80 في المئة من سكان اليمن إلى الاعتماد على المساعدات.

(تغطية صحفية ريام محمد مخشف للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)