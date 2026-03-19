مسؤولون: هجوم إسرائيل على حقل بارس الجنوبي بإيران كان منسقا مع أمريكا

القدس 19 مارس آذار (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين اليوم الخميس إن الهجوم الإسرائيلي على منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران أمس الأربعاء تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكن من غير المرجح تكراره.

ودفع الهجوم على حقل بارس الجنوبي إيران إلى شن هجوم جوي على البنية التحتية للطاقة في قطر وأنحاء الشرق الأوسط،، في تصعيد جديد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والمستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على حقل بارس الجنوبي. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس إن واشنطن “لم تكن على علم بهذا الهجوم تحديدا” وإن إسرائيل لن تهاجم حقل الغاز مجددا ما لم تهاجم إيران قطر.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن إسرائيل لم تفاجأ بتصريحات ترامب.

ووصفوا الوضع بأنه مشابه لما حدث بعد أن قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في إيران قبل عدة أسابيع. وبعد تلك الهجمات، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه “في تلك الحالة بالذات، لم تكن تلك هجماتنا”.

ومنذ الهجوم الإسرائيلي على حقل بارس الجنوبي، تسببت الهجمات الإيرانية في أضرار جسيمة لأكبر محطة غاز في العالم في قطر، واستهدفت مصفاة في السعودية، وأجبرت الإمارات على إغلاق منشآت للغاز.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية)