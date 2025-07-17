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مسؤولون: وفاة 60 على الأقل في حريق بمركز تجاري بالعراق

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بغداد (رويترز) – قالت السلطات الصحية في مدينة الكوت بشرق العراق ومصدران بالشرطة لرويترز يوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وفقد 11 آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم مبنى مكونا من خمسة طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديوهات بشكل مستقل.

وقال مسؤول صحي في الكوت لرويترز “لقد أعددنا قائمة تضم 59 ضحية تم تأكيد هوياتهم، لكن كانت هناك جثة واحدة متفحمة لدرجة يصعب معها التعرف عليها”.

وقال المسؤول المحلي في بلدية الكوت علي المياحي لرويترز “لا تزال هناك جثث لم تُنتشل بعد، تحت أنقاض الحريق”.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية نقلت عن محافظ واسط محمد جميل المياحي قوله “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية”.

وأضاف “السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية