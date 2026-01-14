مسؤولون أمريكيون: إرسال دعوات مجلس سلام غزة

واشنطن 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون إنه تم توجيه دعوات اليوم الأربعاء لأطراف للمشاركة في “مجلس السلام” الدولي الذي سيتولى إدارة غزة مؤقتا، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أحجم المسؤولون الأمريكيون عن الكشف عمن تلقوا الدعوات لكنهم أكدوا أن ترامب سيختار شخصيا أعضاء المجلس.

وجاء هذا بعد أن أعلنت واشنطن اليوم الأربعاء إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، رغم عدم استيفاء عناصر أساسية من المرحلة الأولى.

(تغطية صحفية سايمون لويس وريان جونز وحميرة باموق – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)