The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤولون أمريكيون: إرسال دعوات مجلس سلام غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون إنه تم توجيه دعوات اليوم الأربعاء لأطراف للمشاركة في “مجلس السلام” الدولي الذي سيتولى إدارة غزة مؤقتا، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أحجم المسؤولون الأمريكيون عن الكشف عمن تلقوا الدعوات لكنهم أكدوا أن ترامب سيختار شخصيا أعضاء المجلس.

وجاء هذا بعد أن أعلنت واشنطن اليوم الأربعاء إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، رغم عدم استيفاء عناصر أساسية من المرحلة الأولى.

(تغطية صحفية سايمون لويس وريان جونز وحميرة باموق – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية