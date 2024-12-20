مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا “جيدا” مع قائد الإدارة السورية الجديدة

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واشنطن (رويترز) – قالت باربرا ليف كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بالشرق الأوسط إن دبلوماسيين أمريكيين التقوا بأحمد الشرع الذي يقود الإدارة الجديدة في سوريا يوم الجمعة في دمشق وعقدوا معه اجتماعا “جيدا” حول مستقبل الانتقال السياسي في البلاد.

وذكرت أن واشنطن ألغت مكافأة كانت رصدتها في السابق للقبض عليه.

وقالت ليف إن المسؤولين ناقشوا الحاجة إلى ضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، وهو ما أكد الشرع على الالتزام به.