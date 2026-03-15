مسؤولون أمريكيون يتوقعون نهاية سريعة للحرب وإيران تؤكد قدرتها على الصمود

دبي/القدس/بالم بيتش (فلوريدا) 15 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون أمريكيون اليوم الأحد ردا على حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط إن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ربما تنتهي خلال أسابيع وإن أسعار الطاقة ستنخفض في أعقاب ذلك، لكن إيران تؤكد أنها لا تزال “مستقرة وقوية” ومستعدة للدفاع عن نفسها.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلته الأسبوعية بشن المزيد من الضربات على جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وقال إنه ليس مستعدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تسببت في إغلاق مضيق هرمز الحيوي وأربكت أسواق الطاقة العالمية.

وقال ترامب إن إيران تريد التفاوض، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى هذا الادعاء اليوم.

وقال عراقجي في برنامج (فيس ذا نيشن) على شبكة سي.بي.إس “لم نطلب أبدا وقف إطلاق النار، ولم نطلب حتى التفاوض. نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما استغرق الأمر”.

وبينما تحوم أسعار النفط الخام حول 100 دولار للبرميل، أصر مسؤولون في إدارة ترامب لاحقا على أن جميع المؤشرات تدل على نهاية سريعة نسبيا للحرب.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في برنامج (ذيس ويك) على شبكة إيه.بي.سي “هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة — وقد يكون ذلك أقرب من ذلك… وسنشهد بعد ذلك انتعاشا في الإمدادات وضغطا نزوليا على الأسعار”.

وفي الوقت نفسه، سعى عراقجي إلى إظهار صورة من القوة.

وقال عراقجي لشبكة سي.بي.إس “إنها ليست حرب بقاء. نحن مستقرون وأقوياء بما يكفي. لا نرى أي سبب يدفعنا للتحدث مع الأمريكيين، لأننا كنا نتحدث معهم عندما قرروا مهاجمتنا، وكانت تلك المرة الثانية”.

ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، قال ترامب أمس السبت إن الضربات الأمريكية “دمرت تماما” جزءا كبيرا من جزيرة خرج، وحذر من شن المزيد من الغارات، وقال لشبكة إن.بي.سي نيوز “ربما نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية”.

وتمثل هذه التعليقات تصعيدا حادا من ترامب، الذي قال في السابق إن الولايات المتحدة تستهدف مواقع عسكرية فقط في جزيرة خرج، ووجهت أيضا ضربة لجهود دبلوماسية تبذل لإنهاء الحرب التي اتسعت رقعتها عبر الشرق الأوسط وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، معظمهم في إيران ولبنان.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن إدارة ترامب تجاهلت مساعي من حلفاء في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب. وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إنه أطلق مزيدا من الصواريخ على إسرائيل وعلى ثلاث قواعد أمريكية في المنطقة.

* الحرب وأزمة الطاقة ستستمران فيما يبدو مع تعطل النقل الجوي العالمي بشدة بدون أي أفق واضح لنهاية قريبة، برزت قدرة إيران على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز كتهديد كبير للاقتصاد العالمي. ويمر عبر مضيق هرمز خُمس إمدادات النفط والغاز الطبعي المسال العالمية.

ورغم استمرار عبور سفن إيرانية، فإن المضيق مغلق فعليا أمام معظم حركة الشحن والملاحة البحرية العالمية منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط في حملة قصف مكثفة استهدفت حتى الآن آلاف المواقع في إيران.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأحد إن النفط من احتياطياتها الطارئة سيبدأ بالتدفق إلى الأسواق العالمية قريبا، بعدما تعهدت الدول الأعضاء بإتاحة 411.9 مليون برميل.

وفي تأكيد على حجم التأثير الذي خلّفته الحرب على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، أُغلق مركز الفجيرة العالمي لتزويد السفن بالوقود في الإمارات بعد هجمات مكثفة أمس السبت، لكن مصدرا في قطاع الطاقة يتمركز في الفجيرة قال إن المركز استأنف عمليات تحميل النفط اليوم الأحد.

ودعا ترامب أمس السبت الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودولا أخرى تضررت من تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز إلى الانضمام إلى الجهود الرامية لإعادة فتح الممرات الملاحية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز.

وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك وإن بريطانيا تناقش مجموعة من الخيارات مع الحلفاء لضمان أمن الملاحة البحرية.

* إسرائيل: لا محادثات مع لبنان نفى عراقجي استهداف إيران لمدنيين أو مناطق سكنية في الشرق الأوسط وقال إن بلاده مستعدة لتشكيل لجنة مع جيرانها للتحقيق في المسؤولية عن مثل تلك الضربات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد شن ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل وثلاث قواعد أمريكية في المنطقة، وذكرت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت عشر طائرات مسيرة في الرياض وشرق البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في غرب إيران من بينها مقرات للحرس الثوري ونقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج في مدينة همدان.

وقال مصدر مطلع على استراتيجية إسرائيل العسكرية لرويترز إن الدولة بدأت في استهداف حواجز طرق وجسور تعتقد أن قيادات الحرس الثوري يستخدمونها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن اعتقلت العشرات لاتهامهم بإفشاء معلومات لإسرائيل.

ونفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ما تردد عن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتناقص ما لديها من الصواريخ الاعتراضية، ونفى أيضا ما ورد في تقرير عن نية إسرائيل عقد محادثات مباشرة قريبا مع لبنان الذي تشن عليه حملة عسكرية جديدة في مواجهة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

(إعداد مروة سلام وسلمى نجم وأميرة زهران ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )