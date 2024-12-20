مسؤولون أمريكيون يلتقون بحكام سوريا الجدد في أول اجتماع مباشر

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من حميرة باموق وأمينة إسماعيل

واشنطن/دمشق (رويترز) – عقد دبلوماسيون أمريكيون أول اجتماعات رسمية مباشرة مع حكام سوريا الجدد بقيادة هيئة تحرير الشام في دمشق يوم الجمعة وناقشوا مع الجماعة، التي كانت في الماضي مرتبطة بتنظيم القاعدة، مستقبل الانتقال السياسي في سوريا.

وعبرت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى والعديد من السوريين عن سعادتهم برؤية فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام تطيح بالرئيس بشار الأسد، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الهيئة ستفرض تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية أم ستظهر مرونة وتتخذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي.

وتفتح حكومات غربية تدريجيا قنوات اتصال مع هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع، وهو زعيم سابق لفرع لتنظيم القاعدة في سوريا، وتناقش إمكانية رفع اسم الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية. وتأتي زيارة الوفد الأمريكي في أعقاب اتصالات فرنسية وبريطانية مع السلطات السورية الجديدة في الأيام الماضية.

والدبلوماسية الأمريكية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأمريكية في سوريا، هم أول دبلوماسيين أمريكيين يسافرون إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالأسد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “اجتمعوا مع ممثلي هيئة تحرير الشام لمناقشة مبادئ الانتقال التي تقرها الولايات المتحدة…. كما ناقشوا الأحداث الإقليمية وضرورة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية”.

وذكر المتحدث أن الوفد تحدث مع مجموعات من المجتمع المدني وأعضاء من طوائف مختلفة في سوريا “حول رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم”.

وبعد أيام من الإطاحة بنظام الأسد، حددت الولايات المتحدة مجموعة من المبادئ مثل عدم الإقصاء واحترام حقوق الأقليات، والتي تريد واشنطن تضمينها في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.

وسعى الوفد أيضا للحصول على معلومات جديدة عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي خُطف خلال رحلة صحفية إلى سوريا في أغسطس آب 2012، ومواطنين أمريكيين آخرين فُقدوا خلال حكم الأسد.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي مع المسؤولين الأمريكيين، لكن بيانا صدر نيابة عن ليف قال إنه جرى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012.

* التصنيف الإرهابي

سيطرت المعارضة المسلحة على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول، مما أجبر الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية منهيا بذلك حكم عائلته الذي استمر عقودا.

وأنهت حملة قوات المعارضة حربا قتلت مئات الآلاف، وتسببت في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث، وتركت المدن في حالة دمار والريف خاليا من السكان، والاقتصاد في حالة شلل بسبب العقوبات الدولية.

وأثار الهجوم الخاطف تساؤلات حول ما إذا كانت المعارضة قادرة على ضمان انتقال منظم للسلطة.

وكلفت إدارة العمليات العسكرية التي يقودها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، حكومة انتقالية بإدارة شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وكانت هذه الحكومة الانتقالية تحكم مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وصنفت واشنطن الشرع إرهابيا في 2013، قائلة إن تنظيم القاعدة في العراق كلفه بالإطاحة بالأسد وتطبيق حكم إسلامي متشدد في سوريا. وذكرت أن جبهة النصرة، التي انبثقت منها هيئة تحرير الشام، نفذت هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل مدنيين وتبنت رؤية طائفية عنيفة.

وقال الشرع إنه من الظلم تصنيفه إرهابيا وإنه يعارض قتل الأبرياء.

ولا تزال الولايات المتحدة قلقة إزاء احتمال استغلال تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد للتطورات الراهنة ومعاودة الظهور، وتريد أيضا تجنب وقوع أي اشتباكات في شمال شرق البلاد بين فصائل المعارضة المدعومة من تركيا والفصائل المسلحة الكردية المدعومة من واشنطن.

* احتفال

احتشد آلاف السوريين في ساحة الأمويين في وسط دمشق يوم الجمعة، في تجمع دعت إليه هيئة تحرير الشام. وأطلقت مكبرات الصوت الأغاني الثورية، بينما لوح الناس بالعلم السوري الجديد ورددوا شعارات مؤيدة للحكومة الانتقالية وضد الأسد.

واتسم الحشد بأنه مزيج من الناس من مختلف الاتجاهات والخلفيات، فكان بينهم رجال مسلحون يرتدون زيا عسكريا، ونساء محجبات وغير محجبات، وأطفال.

وقالت مرام (62 عاما) إن أبنائها الأربعة فروا من سوريا قبل 11 عامًا واستقروا في ألمانيا والمجر بعد اعتقال وتعذيب اثنين من أولادها. وقالت إنها لم ترهم منذ ذلك الحين، لكنهم يخططون للعودة إلى بلدهم للمساعدة في إعادة الإعمار.

وتحدثت السيدة عن الدمار الذي لحق بكل مناحي الحياة في سوريا، وأعربت عن أملها في أن تتمكن الإدارة الجديدة من تحسين الأمور

لكنها أبدت حذرا، وقالت إن السوريين لم يعتادوا على الحرية أو حكم البلاد بأنفسهم، لذا سيواصلون الرقابة حتى يبلغوا هدفهم.

وهناك مخاوف كبيرة لدى السوريين من أن الإدارة الجديدة ستتجه لحكم ديني متشدد وستهمش الأقليات وتستبعد النساء من الحياة العامة.

وقال عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم الحكومة الانتقالية السورية هذا الأسبوع إن “كينونة المرأة وطبيعتها البيولوجية والنفسية” تجعل النساء غير لائقات لبعض الوظائف الحكومية.