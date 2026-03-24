مسؤولون إسرائيليون: ترامب يريد اتفاقا مع إيران لكن نجاح التفاوض مستبعد

reuters_tickers

1دقيقة

القدس 24 مارس آذار (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

واستبعد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن توافق طهران على المطالب الأمريكية في أي جولة جديدة من المفاوضات، والتي انهارت في 28 فبراير شباط مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومن المرجح أن تشمل المطالب الأمريكية فرض قيود على برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)