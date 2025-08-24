The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولون إسرائيليون: مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو ملفي لبنان وسوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن المبعوث الأمريكي توماس برّاك وصل إلى إسرائيل يوم الأحد والتقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة ملفي سوريا ولبنان.

وأول من أورد نبأ هذا الاجتماع هو باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيلين وأمريكيين. وذكر رافيد أن برّاك أجرى أيضا مناقشات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال مصدران سوريان مطلعان إن ديرمر أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس يوم الثلاثاء حول الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا.

ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة المواجهة في جنوب سوريا. وعُقدت جولة سابقة من المحادثات في باريس أواخر يوليو تموز لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال برّاك في لبنان يوم الاثنين إنه ينبغي على إسرائيل الالتزام بخطة تنص على نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية بحلول نهاية العام مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وتحدد الخطة خارطة طريق تدريجية للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها مع وقف الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية والجوية والبحرية وسحب قواته من جنوب لبنان.

ووافق مجلس الوزراء اللبناني على أهداف الخطة هذا الشهر لكن جماعة حزب الله أعلنت رفضها التخلي عن سلاحها. وقال برّاك إن الدور على إسرائيل الآن للالتزام بالخطة.

ولم يصدر بعد أي تعليق من مكتب نتنياهو.

(إعداد دعاء محمد ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

