مسؤولون إسرائيليون ينتقدون دعوة هاريس لإنهاء الحرب في غزة

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القدس (رويترز) – انتقد مسؤولون إسرائيليون كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن قالت إن الوقت قد حان لإنهاء حرب غزة بالنظر إلى المعاناة التي يسببها القتال.

أدلت هاريس بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما يعكس تزايد الضغوط عليه من مختلف جوانب الطيف السياسي للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء القتال في غزة.

وقالت “كان هناك حراك يبعث على الأمل في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، وكما قلت للتو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حان الوقت لإبرام الاتفاق”.

وطالب نتنياهو يوم الأربعاء بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، قائلا إن هذه أفضل طريقة لإعادة السلام إلى غزة وضمان تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وعبر مسؤول إسرائيلي رفض ذكر اسمه عن أمله في ألا تفسر حماس تصريحات هاريس على أنها تشير إلى وجود فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تأخير التوصل إلى اتفاق.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني، إلى سرعة إنهاء القتال الذي اندلع بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وندد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بتصريحات هاريس. ويتزعم الوزيران حزبين قوميين دينيين متشددين دعمهما ضروري للائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو.

وكتب بن جفير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “سيدتي المرشحة، لن يكون هناك وقف للأعمال القتالية”.

وجاءت لهجة هاريس أكثر حدة من بايدن، الذي يضغط هو نفسه بشكل متزايد على نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس يؤدي إلى وقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

ودافعت هاريس عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أن تصريحاتها تشير إلى أن صبرها على حكومة نتنياهو ينفد.

وقالت هاريس “لا يمكننا السماح لأنفسنا بألا نبالي بالمعاناة ولن أصمت”.