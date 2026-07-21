مسؤولون سعوديون وإماراتيون يلجأون لوسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الوحدة

reuters_tickers

المشاركة

5دقائق

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) – نشر مسؤولون كبار من السعودية والإمارات اليوم الثلاثاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد على علاقاتهما التاريخية الوثيقة و”قيادتهما الحكيمة”، في خطوة تأتي بعد توتر على مدى أشهر نجم عن الخلاف بين الدولتين الخليجيتين.

ونشر كل من وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري وعبد الله بن محمد آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات منشورا على موقع إكس في الساعة السابعة مساء بتوقيت الرياض.

وكتب آل حامد منشورا قال فيه “العلاقات الاماراتية السعودية امتداد لتاريخ مشترك وروابط أخوية راسخة بين شعبين شقيقين يجمعهما مصير واحد. وتعززها قيادة حكيمة في البلدين”.

وقال الدوسري في منشوره “العلاقة بين المملكة والإمارات هي علاقة شعبين يجمعهما تاريخ وإرث مشترك وقيادة رشيدة في كل من البلدين”.

وأشار المنشوران إلى أن وسائل الإعلام يجب أن تعكس هذه الجوانب من العلاقة وتجنب تقويضها.

وتباعدت مصالح الدولتين الخليجيتين الكبيرتين لسنوات في كل شيء بدءا من حصص النفط وصولا إلى الجغرافيا السياسية، قبل أن تظهر الخلافات للعلن في أواخر العام الماضي بسبب دعمهما أطرافا متعارضة في حرب اليمن.

وبلغ ذلك ذروته بغارة جوية سعودية على ما قالت إنها شحنة من العتاد العسكري الإماراتي موجهة إلى الفصيل اليمني الذي تدعمه أبوظبي.

وانخرطت منذ ذلك الحين حسابات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات ومحللون ومؤسسات إعلامية في نقاش وانتقادات صريحة على نحو غير معتاد.

وحظرت الإمارات في مارس آذار حسابات قناة العربية السعودية على منصة إكس.

واستمر الخلاف بينهما خلال الحرب مع إيران، التي هددت أمن الخليج، حيث اختلفت السعودية والإمارات في كثير من الأحيان على ما اعتبره كل منهما الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصراع.

وانسحبت الإمارات في مايو أيار من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي مجموعة منتجي النفط التي تقودها الرياض فعليا.

وقال محمد باهرون، المدير العام لمركز دبي لبحوث السياسات العامة “أعتقد أن ما شهدناه كان زوبعة في فنجان. لقد رأينا ما هو أسوأ من قبل، لكنه لم يكن أبدا استراتيجيا”.

وأضاف، في معرض حديثه عن العلاقة بين السعودية والإمارات “الحقيقة تبقى أن ما يجمعنا يفوق بكثير ما يفرقنا”.

ودعا مسؤولون خليجيون في الأسابيع القليلة الماضية إلى الوحدة بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الهجمات الإيرانية، وفي الآونة الأخيرة تهديد الحوثيين المتحالفين مع إيران الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ولم يرد المسؤولون السعوديون على الأسئلة التي أرسلت إليهم عبر الرسائل النصية عن الأسباب التي أدت إلى نشر تلك المنشورات اليوم الثلاثاء.

* “علاقات أخوية”

وقبل ساعة من نشر الدوسري وآل حامد هذين المنشورين، نشر تركي آل الشيخ، أحد المقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صورة على إكس قال إنها التقطت قبل أيام.

وظهر في الصورة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكل منهما يضع ذراعه على كتف الآخر والابتسامة تعلو وجهيهما.

وعلق عليها قائلا “السعودية و الإمارات قصة علاقات أخوية وشراكة راسخة”.

واستشهد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في تعليقه على المنشور بالبيت الشعري الذي يدعو للوحدة والتضامن “تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا… وإذا افترقن تكسرت أحادا”

.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)