مسؤولون سوريون: منفذ الهجوم على قوات سورية وأمريكية هو فرد من الأمن السوري

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال ثلاثة من المسؤولين في سوريا لرويترز إن الرجل الذي هاجم عسكريين سوريين وأمريكيين في مدينة تدمر بوسط البلاد اليوم السبت كان عضوا في قوات الأمن السورية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية لقناة الإخبارية التلفزيونية السورية إن المهاجم لم يكن يشغل منصبا قياديا في قوات الأمن، دون أن يوضح ما إذا كان عضوا برتبة أدنى.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

