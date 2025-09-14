The Swiss voice in the world since 1935
مسؤولون عن الذكاء الاصطناعي في الإمارات يزورون شركات أميركية

يزور 50 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بالإمارات شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة، على ما أوردت  وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وينظّم الزيارة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بحسب الوكالة.

وأوضحت أنّ ذلك يأتي “ضمن جهود ترسيخ مكانة (الإمارات) نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي”.

وتهدف الزيارة التي تستمر عشرة أيام، إلى تمكين الرؤساء التنفيذين للذكاء الاصطناعي، من الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية، والتعرف على التوجهات المستقبلية للشركات، وتبادل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الجاهزية لمتغيرات المستقبل، بحسب الوكالة.

ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات ولقاءات لبحث فرص التعاون واستشراف المستقبل، وجولات معرفية لشركات كبرى أبرزها “غوغل” و”ميتا” و”أوبن ايه آي” و”بالانتير” و”إنفيديا” و”آي بي إم” و”أمازون” و”مايكرسوفت”.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

