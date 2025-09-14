مسؤولون عن الذكاء الاصطناعي في الإمارات يزورون شركات أميركية

afp_tickers

2دقائق

يزور 50 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بالإمارات شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وينظّم الزيارة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بحسب الوكالة.

وأوضحت أنّ ذلك يأتي “ضمن جهود ترسيخ مكانة (الإمارات) نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي”.

وتهدف الزيارة التي تستمر عشرة أيام، إلى تمكين الرؤساء التنفيذين للذكاء الاصطناعي، من الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية، والتعرف على التوجهات المستقبلية للشركات، وتبادل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الجاهزية لمتغيرات المستقبل، بحسب الوكالة.

ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات ولقاءات لبحث فرص التعاون واستشراف المستقبل، وجولات معرفية لشركات كبرى أبرزها “غوغل” و”ميتا” و”أوبن ايه آي” و”بالانتير” و”إنفيديا” و”آي بي إم” و”أمازون” و”مايكرسوفت”.

هت/كام