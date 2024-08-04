مسؤولون فلسطينيون: غارات إسرائيلية تقتل 5 في مستشفى بوسط غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية أصابت خيمة داخل مجمع مستشفى في وسط القطاع مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ليرتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا يوم الأحد إلى 19، وذلك بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وأفادت مصادر في القطاع الطبي بأن الغارة الجوية استهدفت منطقة خيام في مجمع مستشفى الأقصى، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 18 شخصا على الأقل إلى جانب القتلى الخمسة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مسلحا “نفذ أنشطة إرهابية” ورصد انفجارات بعد ذلك مما يشير إلى وجود أسلحة في المنطقة.

وأضاف البيان أن الجيش قصف 50 هدفا عسكريا في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك خلايا للمسلحين.

ويقع مجمع المستشفى في منطقة دير البلح، التي تكتظ بآلاف النازحين الفارين من القتال في مناطق أخرى من القطاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في أسدود، وقال الجيش الإسرائيلي إن خمسة صواريخ أطلقت من جنوب غزة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وواصلت القوات الإسرائيلية الغارات والقصف على قطاع غزة بعد انتهاء محادثات في القاهرة يوم السبت دون إحراز أي تقدم، بينما تستعد إسرائيل لتصعيد خطير في الشمال.

وتضاءلت فرص تحقيق انفراجة مع تنامي التوتر بالمنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر. ويأتي اغتيال هنية في إطار سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت عددا من كبار قادة حماس مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها الحادي عشر.

واتهمت حماس وإيران عدوتهما إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال هنية وتوعدتا بالرد. ولم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الاغتيال.

وتوعدت جماعة حزب الله، المتحالفة أيضا مثل حماس مع إيران، بالانتقام بعد مقتل شكر.

* انتهاء محادثات القاهرة دون نتيجة

تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل للموافقة على وقف لإطلاق النار مع حماس ينهي القتال ويضمن عودة 115 إسرائيليا وأجنبيا خطفوا خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل الذي أدى لاشتعال فتيل الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أشهر.

ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 39583 فلسطينيا حتى الآن في الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وقالت مصادر ملاحية مصرية ووسائل إعلام إسرائيلية إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى قام بزيارة قصيرة للقاهرة يوم السبت في محاولة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإن الوفد عاد إلى إسرائيل بعد ساعات.

واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بمحاولة إضافة تعديلات على “الخطوط العريضة” لاتفاق محتمل، في إشارة إلى اقتراح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في بيان “إسرائيل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن”.

واتهمت أسر العديد من الرهائن ومعارضون نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق لأغراضه السياسية الخاصة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بايدن استخدم كلمات غاضبة على غير العادة في محادثة هاتفية يوم الخميس بينما كان يضغط على نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق.

وحملت حماس نتنياهو مسؤولية عدم إحراز تقدم.

وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز “نتنياهو لا يريد وقف الحرب وإرساله وفود التفاوض هو أمر شكلي وفارغ للتغطية على جرائمه ومحاولات الإفلات من تداعياتها”.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات يوم السبت إن التهديد بالرد على اغتيال قياديي حماس وحزب الله وعملية اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي لحماس يعني أنه من غير المرجح استئناف محادثات السلام قريبا.