مسؤولون فلسطينيون: قتيلان برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) 22 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فتى وشابا في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الاثنين هاجما مستوطنة يهودية قريبة بقنابل حارقة وإطارات مشتعلة.

ولم يصدر أي تعليق إضافي بعد من المسؤولين الفلسطينيين بشأن الواقعة التي حدثت في منطقة بيت أمر. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن القتيلين يبلغان من العمر 15 عاما و19 عاما.

وأضافت أنهما قتلا “برصاص قوات الاحتلال قرب مستعمرة كرمي تسور المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة، قبل أن تحتجز جثمانيهما”. وأكد أحد أقاربهما عمريهما لرويترز.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية الجيش الإسرائيلي. وذكر الجيش أن قواته أطلقت النار على ثلاثة كانوا يلقون قنابل حارقة ويشعلون إطارات بالقرب من مستوطنة كرمي تسور.

وأعلن الجيش أن اثنين قتلا وأن الثالث أصيب. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصاب نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عمره 15 عاما.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات متكررة في الضفة الغربية، وشددت القيود المفروضة على التنقلات في الأشهر القليلة الماضية في قرى فلسطينية قريبة من المستوطنات.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي وعائقا رئيسيا أمام إقامة دولة فلسطينية. وترفض إسرائيل هذا الموقف وتقول إنها أراض متنازع عليها وليست محتلة وإن الوجود اليهودي فيها يعود لآلاف السنين.

وتصاعدت بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وقراهم. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 57 فلسطينيا منذ بداية العام في وقائع تورط فيها المستوطنون والجيش.

وذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن فلسطينيين شنوا هجمات على جنود ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، أسفر واحد منها على الأقل عن سقوط قتلى هذا العام.

(تغطية صحفية على صوافطة وبيشا ماجد ومعيان لوبيل – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)