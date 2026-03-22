مسؤولون فلسطينيون: مقتل 4 في غارات جوية إسرائيلية في غزة

2دقائق

القاهرة 22 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون في وزارة الصحة في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة اليوم الأحد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وذكر مسعفون ومصادر شرطية إن الرجال الذين قتلوا كانوا أعضاء في قوة الشرطة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسعفون إن عشرة أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم.

وأسفرت غارة جوية منفصلة في وقت سابق من اليوم الأحد عن مقتل شخص واحد، جرى تعريفه بأنه قيادي في كتائب شهداء الأقصى وهي إحدى المجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق بشأن الواقعتين.

وذكر سكان وأطباء ومحللون إن وتيرة الهجمات الإسرائيلية على غزة كانت قد تراجعت في الأيام التي تلت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير شباط، لكنها تصاعدت لاحقا. ويقول مسؤولون صحيون في غزة إن عشرات الفلسطينيين قتلوا بنيران إسرائيلية منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وشهدت غزة موجات متكررة من العنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، بعد عامين من الحرب المدمرة التي اندلعت إثر هجمات قادتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن ما يقرب من 680 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة ذاتها.

وتتبادل كل من إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)