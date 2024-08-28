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مسؤولون فلسطينيون: مقتل 9 على الأقل في عملية إسرائيلية بالضفة الغربية

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القاهرة (رويترز) – قالت سلطات الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في ضربات إسرائيلية في إطار عملية كبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وزادت حدة الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، إذ كثفت إسرائيل العمليات التي تستهدف عناصر الفصائل المسلحة بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي.

وتم اعتقال الآلاف من الفلسطينيين في مداهمات للجيش، وقُتل ما لا يقل عن 637 وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وبعضهم من المسلحين لكن آخرين منهم شباب لا يحملون سوى حجارة أو مدنيون لم ينخرطوا في أي مواجهات.

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