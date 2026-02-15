مسؤولون فلسطينيون: مقتل 9 في غارات جوية إسرائيلية في غزة

القاهرة/القدس 15 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون في الدفاع المدني وقطاع الصحة إن ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين قتلوا اليوم الأحد في غارات جوية إسرائيلية استهدفت شمال وجنوب قطاع غزة، والتي قال الجيش الإسرائيلي إنها جاءت ردا على ما وصفه بانتهاك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، فيما قال مسؤولو صحة إن غارة أخرى أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في خان يونس بجنوب غزة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي “في الساعات القليلة الماضية، بدأ الجيش الإسرائيلي في شن هجمات ردا على انتهاك حماس الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار أمس في منطقة بيت حانون”، مضيفا أن “إرهابيين خرجوا من نفق شرقي الخط الأصفر”.

ووصف المسؤول غارات اليوم الأحد بأنها “دقيقة” ومتوافقة مع القانون الدولي، وقال إن حماس ارتكبت أكثر من ستة انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك الانتشار شرقي “الخط الأصفر” المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لفصل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وحماس.

وقال المسؤول “تجاوز الخط الأصفر بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي، مع حمل السلاح، يعد انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار، ويظهر كيف تنتهك حماس اتفاق وقف إطلاق النار بشكل منهجي بقصد إلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي”.

وتبادلت إسرائيل وحماس مرارا الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وهو عنصر أساسي في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إنه حدد موقع “مخربين مسلحين” بالقرب من جنود يتمركزون في شمال قطاع غزة.

وذكر أنه يواصل تدمير الأنفاق تحت الأرض في شمال قطاع غزة وفقا للاتفاق.

وأوضح أنه رصد خروج مسلحين مما ذكر أنه نفق ويدخلون تحت أنقاض مبنى إلى الشرق من الخط الأصفر.

وقال الجيش إن طائرات سلاح الجو هاجمت المبنى وقضت على اثنين، ورجح مقتل مسلحين آخرين في الغارة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 600 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في القطاع خلال نفس الفترة.

