مسؤولون في غزة: مقتل 50 في قصف إسرائيلي في أنحاء القطاع

reuters_tickers

6دقائق

من نضال المغربي ورمضان عابد

القاهرة/غزة (رويترز) – اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عدة مناطق بقطاع غزة يوم الثلاثاء، في حين قال مسؤولو وزارة الصحة في غزة إن 50 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف إسرائيلي على المناطق الجنوبية والوسطى من القطاع.

واتهمت حماس إسرائيل بتصعيد الهجمات في غزة لمحاولة عرقلة جهود الوسطاء العرب والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إنها تحاول القضاء على مقاتلي حماس.

وذكر المسؤولون أن خمسة فلسطينيين لاقوا حتفهم في غارة جوية على منزل في مدينة رفح، الواقعة جنوب القطاع على الحدود مع مصر حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات منذ مايو أيار، بينما قُتل رجل وزوجته وطفلان في خان يونس القريبة.

وقالت وزارة الصحة إن الضربة الجوية أصابت منطقة خيام تأوي عائلات نازحة في شارع العطار.

وقال مسعفون إن أربعة فلسطينيين على الأقل قُتلوا في قصف وغارات جوية منفصلة في مخيم النصيرات بوسط غزة، وهو أحد مخيمات اللاجئين الثمانية الكبرى في القطاع.

وأضافوا أن أربعة فلسطينيين آخرين لاقوا حتفهم في غارة جوية بمنطقة الشيخ زايد في شمال قطاع غزة.

وبعد ساعات، قال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة في مخيم النصيرات أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة كثيرين آخرين. وقالت الوزارة إن الغارة أصابت مدرسة تديرها الأمم المتحدة تؤوي عائلات نازحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات واصلت أنشطتها القائمة على “توجيه استخباري” في رفح وأن الغارات الجوية استهدفت مسلحين وأنفاقا وبنية تحتية عسكرية أخرى لحماس.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب نحو 40 هدفا في أنحاء القطاع، منها مواقع هجوم ومراقبة ومنشآت عسكرية ومبان ملغومة.

وقالت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيانين منفصلين، إن مقاتليهما هاجموا القوات الإسرائيلية في عدة مواقع بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون.

وقالت سرايا القدس إنها أطلقت صواريخ على مدينة سديروت في جنوب إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو أضرار جسيمة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن نفذ مسلحوها أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى القطاع، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية.

وقالت السلطات الصحية في غزة في أحدث إفادة يوم الثلاثاء إن 38713 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إنها فقدت 326 جنديا في قطاع غزة.

وجاء أقارب إلى مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة لإلقاء النظرة الأخيرة على ذويهم قبل تشييع الجثامين.

وقالت مُسنة فلسطينية تدعى سحر أبو عميرة “والله انهدينا والله انهلكنا والله انهلكنا والله تعبنا خلاص. الصبر نفد، صبرنا نفد. سواء هدول حماس ولا سواء هدول (إسرائيل) بدنا الجهتين يتفقوا. يتفقوا في أقرب فرصة يا عالم”.

* توقف المحادثات

كان مفاوضون قد قالوا إن جهود مصر وقطر في التوسط لإنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن وكذلك الإفراج عن فلسطينيين من السجون الإسرائيلية تحقق بعض التقدم.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن المحادثات توقفت يوم السبت بعد ثلاثة أيام من مفاوضات مكثفة لم تتمخض عن نتيجة قابلة للتطبيق وبعد ضربة جوية إسرائيلية استهدفت القائد العسكري البارز لحماس محمد الضيف.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الهجوم في منطقة خان يونس قتل أكثر من 90 شخصا وأصاب مئات آخرين.

وقال مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات لرويترز يوم الثلاثاء إن حماس تحرص على ألا يُنظر إليها على أنها أوقفت المحادثات على الرغم من تصعيد الهجمات الإسرائيلية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “حماس تريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن ليس بأي ثمن، لقد أبدت من أجل تحقيق ذلك المرونة المطلوبة وهي تضغط عبر الوسطاء لأن تقوم اسرائيل باتخاذ فعل مماثل”.

وأضاف أن حماس تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تفادي التوصل إلى اتفاق بإضافة مزيد من الشروط تقيد عودة النازحين إلى شمال غزة، وتحافظ على السيطرة على معبر رفح مع مصر وهي شروط لن تقبلها الحركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن اثنين من كبار مستشاري نتنياهو أكدا أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار.