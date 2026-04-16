مسؤولون لبنانيون: عون لن يتحدث إلى نتنياهو هاتفيا في المستقبل القريب
16 أبريل نيسان (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين لبنانيين لرويترز اليوم الخميس إن الرئيس جوزاف عون لن يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المستقبل القريب، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن زعيمي البلدين سيتحدثان.
وقال مسؤولان إن السفارة اللبنانية في واشنطن أبلغت الإدارة الأمريكية قبل اتصال عون بوزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الخميس بأن الرئيس اللبناني لن يتحدث إلى نتنياهو.
(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)