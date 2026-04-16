The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤولون لبنانيون: عون لن يتحدث إلى نتنياهو هاتفيا في المستقبل القريب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

16 أبريل نيسان (رويترز) – قال ثلاثة مسؤولين لبنانيين لرويترز اليوم الخميس إن الرئيس جوزاف عون لن يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المستقبل القريب، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن زعيمي البلدين سيتحدثان.

وقال مسؤولان إن السفارة اللبنانية في واشنطن أبلغت الإدارة الأمريكية قبل اتصال عون بوزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الخميس بأن الرئيس اللبناني لن يتحدث إلى نتنياهو.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

