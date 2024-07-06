مسؤولو الصحة في غزة: مقتل 16 في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين

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من نضال المغربي ورمضان عابد

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) يوم السبت إن 16 شخصا على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن الهجوم على المدرسة أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ تدابير لتقليل المخاطر على المدنيين قبل أن يستهدف المسلحين الذين كانوا يستخدمون المنطقة مخبأ للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد جنوده. ونفت حماس وجود مقاتليها هناك.

وفي مكان الواقعة، قال شاهد يدعى أيمن العطاونة إنه رأى أطفالا بين القتلى، مضيفا “لقد جئنا إلى هنا نركض لرؤية المنطقة المستهدفة، ورأينا جثث الأطفال مقطعة إلى أشلاء، هذا ملعب، وكان هناك ترامبولين هنا، وكانت هناك أرجوحات وباعة”.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود الكثير من الجرحى في حالات خطيرة.

وأضاف في بيان أن الهجوم على المدرسة يعني أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

وتعرض مخيم النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة، لقصف إسرائيلي مكثف يوم السبت. وأدت غارة جوية في وقت سابق على منزل في المخيم إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين آخرين، وفقا لما قاله مسعفون.

وفي تحديثها اليومي لقتلى الحرب المستمرة منذ قرابة تسعة أشهر، قالت وزارة الصحة في غزة إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء القطاع أودت بحياة 29 فلسطينيا على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأصابت 100 آخرين.

ومن بين القتلى الذين سقطوا في غارات جوية منفصلة خمسة صحفيين محليين، مما يرفع عدد القتلى من الصحفيين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 158، وفقا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تقوده حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 38 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وفقدت إسرائيل 323 جنديا في غزة وتقول إن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل هم من المقاتلين.

وكانت إسرائيل أطلقت عمليتها في غزة ردا على هجوم قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين رهائن، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.