مسؤولو صحة: الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في غزة

28 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولو صحة ومسعفون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين في غزة اليوم السبت في غارتين جويتين منفصلتين، في أحدث جولة من العنف الدامي على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتجاوز الآن خمسة أشهر.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن رجلا واحدا قُتل في غارة جوية استهدفت سيارة في منطقة خان يونس بجنوب غزة بينما قال مسعفون إن شقيقين شابين قتلا في حي الشجاعية بشرق مدينة غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق على الغارتين الجويتين.

وقال مسؤولو الصحة إن الجيش قتل أكثر من 680 فلسطينيا في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني. وقُتل أكثر من 72 ألفا خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل الآن حربا إلى جانب الولايات المتحدة على إيران وتنفذ حملة جديدة على جماعة حزب الله في لبنان حيث غزت قوات إسرائيلية جنوبه.

وذكرت وكالة شهاب للأنباء، وهي تابعة لحماس، إن الشقيقين قُتلا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي بعد أن حاول فصيل فلسطيني مسلح تدعمه إسرائيل في غزة خطفهما.

ولم تعلن حماس أو أي جماعة مسلحة أخرى أن الشقيقين من أعضائها.

وقال شهود لرويترز إن الشقيقين كانا مسلحين واشتبكا مع عناصر من الفصيل المسلح ثم استهدفتهما طائرات مسيرة. وأضاف الشهود أن دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف.

وتتواصل أعمال العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار واستمرار حرب إسرائيل على إيران. ويقول مسؤولو الصحة في القطاع إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 40 فلسطينيا منذ بدء الصراع مع إيران قبل شهر.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)