مسؤولو صحة: مقتل فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على غزة

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القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولو صحة بقطاع غزة إن غارتين إسرائيليتين أودتا بحياة فلسطينيين اثنين على الأقل اليوم الثلاثاء.

وأوضح مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل رجل وإصابة طفلين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه استهدف أحد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف مسعفون أنه في وقت لاحق من اليوم شنت إسرائيل غارة جوية أخرى بالقرب من مخيم يضم أسرا نازحة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الواقعة.

وتشن إسرائيل غارات على غزة بشكل متكرر منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس بوساطة أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي قائلة إنها تستهدف مسلحين يهددون قواتها أو ممن شاركوا في الهجوم الذي وقع على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. ويقول نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كلا الطرفين انتهكا الاتفاق.

وتظهر الأرقام التي نشرها الطرفان أنه منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ثمانية أشهر، قتل في غزة أكثر من 1070 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وأربعة جنود إسرائيليين. ولا تكشف حماس عن عدد القتلى في صفوفها.

وتسيطر قوات إسرائيلية على أكثر من 60 بالمئة من قطاع غزة وتُسير دوريات فيما يصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها “منطقة عازلة” لردع حماس عن شن هجمات. ويقول نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من تلك الأراضي.

وأدى القصف الجوي والبري المدمر الذي شنته إسرائيل على غزة إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ويعيش معظمهم الآن في خيام أو مبان متضررة في شريط ساحلي ضيق من الأراضي التي تديرها حماس.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )