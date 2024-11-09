مسؤولو صحة: مقتل فلسطيني في مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن فلسطينيا قتل بالرصاص خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بمقتل “مواطن في بلدة عقابا شمال طوباس، ولا يزال محتجزا مع جيش الاحتلال”.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية رسمية أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزل الرجل قبل قتله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث هذه التقارير.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة، إذ تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط شبه يومية أدت إلى اعتقال الآلاف وشهدت اشتباكات متكررة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين.