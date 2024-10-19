مسؤولو صحة: مقتل 32 في غارات إسرائيلية على غزة وتشديد الحصار على مستشفيات

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن 32 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء غزة يوم السبت بينما شددت قوات إسرائيلية حصارها على مستشفيات في جباليا بشمال القطاع.

وأودى قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي بوسط القطاع بحياة 11 شخصا في حين أدت ضربة أخرى استهدفت مخيم النصيرات القريب إلى مقتل أربعة آخرين.

وقال مسعفون إن خمسة آخرين قتلوا في ضربتين منفصلتين بمدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة في حين قُتل سبعة آخرون في مخيم الشاطئ بشمال القطاع.

وقال مسعفون إنه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قتل 33 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 85 آخرون عندما أدت ضربات إسرائيلية إلى تدمير ثلاثة منازل على الأقل في جباليا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته “تعمل حاليا في منطقة جباليا ضد البنية التحتية الإرهابية لحماس وإرهابييها. ليس لدينا علم بهذه الواقعة”.

وأضاف أن القوات تواصل عملياتها ضد حماس في أنحاء القطاع مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين في رفح وجباليا وتفكيك البنية التحتية العسكرية. وقال مسعفون فلسطينيون إن خمسة آخرين قتلوا في جباليا يوم السبت.

وقال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية شددت حصارها على جباليا، أكبر المخيمات الثمانية القديمة في القطاع، وطوقته بإرسال دبابات إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا المجاورتين وإصدرت أوامر للسكان بالإخلاء.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهدف من أوامر الإخلاء هو فصل مقاتلي حماس عن المدنيين، ونفوا وجود أي خطة منهجية لإخراج المدنيين من جباليا أو غيرها من المناطق الشمالية.

لكن سكانا ومسؤولين في القطاع الطبي يقولون إن القوات الإسرائيلية تقصف المنازل وتحاصر المستشفيات وتمنع دخول الإمدادات الطبية والغذائية لإجبارهم على مغادرة المخيم.

وفي أحد المستشفيات، قال مسؤولو الصحة إنهم رفضوا أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى أو ترك المرضى، وهناك عدد كبير منهم في حالة حرجة، دون رعاية.

وقالت وزارة الصحة في غزة “الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وذلك بحصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الإندونيسي و مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية وإصراره بإخراجها عن الخدمة”.

وأضافت أن مريضين في العناية المركزة بالمستشفى الإندونيسي لقيا حتفهما “نتيجة حصار المستشفى وانقطاع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية عنه”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته التي تنفذ عمليات في المنطقة “أُحيطت علما بأهمية تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية الطبية”.

وأضاف “تم التأكيد على أن يواصل المستشفى العمل دون انقطاع وبكامل طاقته، ولم يحدث إطلاق نار متعمد تجاهه”.

وقال مسعفون إن ممرضا في مستشفى كمال عدوان قُتل مع بعض أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم أثناء الليل في مخيم جباليا.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية في غزة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى القطاع.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 42500 فلسطيني قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي حتى الآن.