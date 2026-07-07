مسؤولو صحة: مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

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القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولو صحة بقطاع غزة إن غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم الثلاثاء.

وأوضح مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل رجل وإصابة طفلين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه استهدف أحد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر مسعفون أن إسرائيل شنت في وقت لاحق من اليوم غارة جوية أخرى بالقرب من مخيم يضم أسرا نازحة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، مضيفين أن غارة جوية ثالثة على خان يونس أدت لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين في هذين الهجومين.

وقال مسعفون وشهود إن إطلاق نار إسرائيليا في وقت لاحق اليوم أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة تسعة آخرين قرب منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى اليوم إلى أربعة. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق على الهجوم الأحدث.

وتشن إسرائيل غارات على غزة بشكل متكرر منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس بوساطة أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي قائلة إنها تستهدف مسلحين يهددون قواتها أو ممن شاركوا في الهجوم الذي وقع على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. ويقول نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كلا الطرفين انتهكا الاتفاق.

وتظهر الأرقام التي نشرها الطرفان أنه منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ثمانية أشهر، قتل في غزة أكثر من 1070 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وأربعة جنود إسرائيليين. ولا تكشف حماس عن عدد القتلى في صفوفها.

وتسيطر قوات إسرائيلية على أكثر من 60 بالمئة من قطاع غزة وتُسير دوريات فيما يصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها “منطقة عازلة” لردع حماس عن شن هجمات. ويقول نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من تلك الأراضي.

وأدى القصف الجوي والبري المدمر الذي شنته إسرائيل على غزة إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ويعيش معظمهم الآن في خيام أو مبان متضررة في شريط ساحلي ضيق من الأراضي التي تديرها حماس.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد ومعاذ عبدالعزيز)