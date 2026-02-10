مسؤولو صحة: مقتل 5 بنيران إسرائيلية في غزة

القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة إن خمسة فلسطينيين قتلوا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء جراء غارات جوية وإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية، في أحدث أعمال العنف التي تقوض وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أربعة أشهر في القطاع بوساطة أمريكية.

وذكر مسعفون أن غارة جوية قتلت شخصين كانا يستقلان دراجة كهربائية في دير البلح بوسط غزة. وأوضح المسعفون أنه في وقت لاحق، قتلت نيران طائرة إسرائيلية مسيرة امرأة في دير البلح، وقتل جنود رجلا بالرصاص في خان يونس جنوب القطاع.

وقال مسعفون فلسطينيون إن رجلا آخر قتل برصاص القوات الإسرائيلية في جباليا بشمال القطاع.

ويأتي هذا بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أربعة مسلحين في مدينة رفح بجنوب غزة بعد أن خرجوا من نفق تحت الأرض وفتحوا النار على الجنود.

وقال الجيش الإسرائيلي، دون أن يعلق بشكل مباشر على سقوط القتلى اليوم، إنه شن هجمات استهدفت من وصفهم بمسلحين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ردا على واقعة الأمس في رفح.

وفي مدينة غزة، تجمع عشرات الفلسطينيين لتشييع ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني بالمنطقة مساء أمس.

وكانت إحدى الجثث ملفوفة بعلم حماس الأخضر، بينما كان على جبين أخرى شريط أخضر خاص بحماس، مما يشير إلى أن الاثنين كانا عضوين في الحركة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هويات القتلى.

* تبادل الاتهامات

تبادلت إسرائيل وحماس مرارا الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وهو عنصر أساسي في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، الأكثر تدميرا وإزهاقا للأرواح في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وتتضمن المرحلة التالية من خطة ترامب نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من غزة، ونشر قوة دولية لحفظ السلام.

وترفض حماس منذ فترة طويلة الدعوات إلى إلقاء سلاحها، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يستعدون للعودة إلى حرب شاملة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 580 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

واندلعت الحرب بعد هجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، والذي أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص. وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد قتلى الحرب في غزة 72 ألفا.

(إعداد دعاء محمد وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)