مسؤول : وزير خارجية إسرائيل سيحضر أول اجتماع لمجلس السلام الخميس

reuters_tickers

3دقائق

14 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي اليوم السبت إن وزير الخارجية جدعون ساعر سيحضر أول اجتماع لمجلس السلام الذي يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 فبراير شباط .

كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا لرويترز هذا الأسبوع أن ترامب سيعلن خلال اجتماع في واشنطن عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات وتفاصيل خطط لإنشاء قوة استقرار مُعتمدة من الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تحضر وفود من 20 دولة على الأقل، من بينهم رؤساء دول، اجتماع المجلس الذي أقرّ مجلس الأمن الدولي تأسيسه في إطار خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.

وانضمت للمجلس قوى من منطقة الشرق الأوسط، منها تركيا ومصر والسعودية وقطر، بالإضافة إلى دول صاعدة كبرى مثل إندونيسيا لكن قوى عالمية وحلفاء واشنطن الغربيين ابدوا حذرا.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاجتماع سيركز على غزة، حيث خلّفت الحرب التي استمرت نحو عامين دمارا واسعا في القطاع.

وكانت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد وافقتا على خطة ترامب العام الماضي، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول. وقُتل أكثر من 590 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وأربعة جنود إسرائيليين في موجات عنف اندلعت منذ ذلك الحين.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، في حين ضغطت إدارة ترامب من أجل إحراز تقدم نحو الخطوات التالية المنصوص عليها في الخطة.

ومن بين هذه الخطوات نشر قوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع استمرار انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب سيعلن أن عدة دول تعتزم تقديم آلاف الجنود لقوة الاستقرار المتوقع نشرها في غزة خلال الأشهر المقبلة.

وترفض حماس حتى الآن مطالب إلقاء السلاح، بينما تقول إسرائيل إنها في حالة عدم نزع سلاحها سلميا، فستضطر إلى إجبارها على ذلك.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد حسن عمار ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )