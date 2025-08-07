مسؤول أردني لرويترز: العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه

عمان (رويترز) – قال مسؤول أردني لرويترز يوم الخميس إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها.

وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية.

ولم يذكر نتنياهو تفاصيل بشأن ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك.

أدلى نتنياهو بهذا التعليق لقناة فوكس نيوز يوم الخميس قبيل اجتماع لمجموعة مصغرة من الوزراء لمناقشة خطط الجيش للسيطرة على المزيد من الأراضي في غزة.

وقال المسؤول الأردني، في أول رد فعل من دولة عربية كبيرة مجاورة على ما ذكره نتنياهو، “لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده”.

