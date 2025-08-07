The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول أردني لرويترز: العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عمان (رويترز) – قال مسؤول أردني لرويترز يوم الخميس إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها.

وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يتم عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية.

ولم يذكر نتنياهو تفاصيل بشأن ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك.

أدلى نتنياهو بهذا التعليق لقناة فوكس نيوز يوم الخميس قبيل اجتماع لمجموعة مصغرة من الوزراء لمناقشة خطط الجيش للسيطرة على المزيد من الأراضي في غزة.

وقال المسؤول الأردني، في أول رد فعل من دولة عربية كبيرة مجاورة على ما ذكره نتنياهو، “لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده”.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي – إعداد سلمى نجم ومروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

