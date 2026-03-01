مسؤول ألماني: لا يمكن استبعاد قيام إيران بإجراءات انتقامية في أوروبا

أول مارس آذار (رويترز) – قال مارك هنريشمان رئيس لجنة الرقابة البرلمانية الألمانية على أجهزة الاستخبارات اليوم الأحد إنه لا يمكن استبعاد قيام إيران بإجراءات انتقامية بما في ذلك عبر خلاياها النائمة في أوروبا، بعد مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في غارات أمريكية وإسرائيلية.

وذكر هنريشمان لصحيفة زود دويتشه تسايتونج “أثبت النظام الإيراني مرارا في الماضي أنه يمارس إرهابه خارج حدوده”.

وأضاف “لا يمكن استبعاد القيام بإجراءات انتقامية، بما في ذلك عبر خلايا إيرانية نائمة في أوروبا”، مؤكدا على ضرورة تعديل تدابير الحماية إذا اقتضت الضرورة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )