مسؤول ألماني: نتخذ إجراءات أمنية تحسبا لهجمات مضادة من إيران

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برلين (رويترز) – قال مسؤول حكومي ألماني يوم الاثنين إن برلين تجري تعديلات على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها تحسبا لضربات مضادة محتملة من إيران، وذلك بالتشاور الوثيق مع شركائها، عقب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.

وقال المسؤول “نفعل ذلك من قبل بدء العمليات، وسنواصل ذلك. لكننا نُجري تعديلات مستمرة، ونُجري مشاورات وثيقة وبناءة للغاية مع شركائنا”، مضيفا أن الأمر جرى مناقشته مع بريطانيا وفرنسا يوم الأحد.