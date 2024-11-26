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مسؤول أمريكي: أمريكا ستعمل مع الجيش اللبناني لضمان عدم انتهاك وقف إطلاق النار

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعمل مع الجيش اللبناني لمنع الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، لكن لن تكون هناك قوات قتالية أمريكية في المنطقة.

ووصف المسؤول لصحفيين اتفاق وقف إطلاق النار بأنه “تغيير لقواعد اللعبة” من شأنه أن يظهر لمقاتلي حماس في غزة أن الصراع هناك وفي لبنان منفصلان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق يوم‭ ‬الثلاثاء إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء بعد أن قبل الجانبان اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية