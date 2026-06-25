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مسؤول أمريكي: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان

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بيروت 25 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله، مضيفا أن على قوات الجيش اللبناني التحرك الآن.

ولم تدل إسرائيل بأي تعليق حتى الآن. وقال مسؤول أمني لبناني كبير إنهم لا يعلمون شيئا عن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية مما يسمى “المنطقة العازلة” التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان.

ولم يوضح مسؤول وزارة الخارجية مساحة الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل أو موقع الانسحاب بالتحديد.

(تغطية صحفية سامية نخول ومايا الجبيلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية