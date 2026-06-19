مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار في لبنان

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بيروت/القدس/واشنطن 19 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران اتفقتا على وقف لإطلاق النار اعتبارا من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة (1300 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد أن ألقى تصاعد حدة الأعمال القتالية في لبنان بظلاله على الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع في الشرق الأوسط.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير ومصدران من جماعة حزب الله لرويترز نبأ وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول الإسرائيلي “إذا لم تشن جماعة حزب الله هجمات علينا، فلن يكون هذا وقت حرب بالنسبة لنا”. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستظل في جنوب لبنان.

لكن بعد نحو ساعة من الموعد الذي كان من المقرر أن تدخل فيه الهدنة حيز التنفيذ، قال مراسل من رويترز في شمال إسرائيل إنه شاهد غارات إسرائيلية عبر الحدود في لبنان. وتصاعد عمود من الدخان من خلف قرية لبنانية قرب الحدود.

وقالت وزارة الصحة اللبانية إن 47 لبنانيا على الأقل قتلوا في غارات جوية شنتها إسرائيل منذ منتصف الليل. وأعلنت إسرائيل مقتل أربعة من جنودها في جنوب لبنان في واحدة من أعنف هجمات حزب الله خلال الحرب.

وينص الاتفاق مع إيران على أن تعلن الولايات المتحدة وطهران وحلفاؤهما وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال حسن فضل الله النائب البرلماني عن جماعة حزب الله لرويترز في وقت سابق إن إيران أبلغت الجماعة بأن المحادثات مع واشنطن لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار.

وأوضح المسؤول الأمريكي لرويترز أن مفاوضين من الولايات المتحدة وقطر عملوا على إعداد الاتفاق بمساعدة من إيران.

وقال “اتفقت جماعة حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار.. نما إلى علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق من اليوم، دخلت إسرائيل والجماعة في وقف لإطلاق النار”.

وعبرت إسرائيل، التي لم يجر استشارتها في المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، عن استيائها من الشرط الذي يطالبها بوقف حملتها في لبنان، حيث شنت توغلا بعد أن أطلقت جماعة حزب الله النار عبر الحدود تضامنا مع طهران في الثاني من مارس آذار.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل لديها حرية التصرف ضد التهديدات الجديدة وتلك التي تستهدف قواتها ومدنها.

وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جماعة حزب الله “ستدفع ثمنا باهظا” بعد أن قتلت الجنود الإسرائيليين الأربعة.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن غضبهم بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقالوا إنه لا يرقى إلى مستوى معالجة مخاوف إسرائيل بشأن برنامج طهران النووي.

* غارات جوية قاتلة

قالت إسرائيل إنها نفذت غارات استهدفت عناصر من جماعة حزب الله وبنيتها التحتية في مناطق عدة ردا على انتهاكات الجماعة المتكررة لوقف إطلاق النار.

ونفت جماعة حزب الله انتهاك وقف إطلاق النار، واتهمت إسرائيل بخرق بنود الهدنة في مرات عدة، بما في ذلك بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأصدرت الجماعة بيانا اتهمت فيه القوات الإسرائيلية بشن هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق دمار بمنازل وبنية تحتية وكذلك بمواصلة توغلها البري.

* قتال على المرتفعات

قال مصدر أمني لبناني كبير إن معارك ضارية تركزت خلال الليل في منطقة شمالي نهر الليطاني تعرف باسم تلة علي الطاهر، وهي مرتفعات تحظى بأهمية استراتيجية من جماعة حزب الله وتسعى القوات الإسرائيلية إلى التقدم نحوها.

وقالت جماعة حزب الله إن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية تقدمت قرب التلة ودمروا ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة كما استهدفوا قوات إسرائيلية بصواريخ ونيران المدفعية. وأضافت الجماعة أنها هاجمت في وقت لاحق قوات إسرائيلية حاولت دخول المنطقة لإنقاذ المصابين.

وأعلنت إسرائيل منطقة أمنية من جانب واحد في الجنوب، قائلة إنها تهدف إلى حماية بلداتها الشمالية من هجمات حزب الله. وتدمر قوات إسرائيلية قرى في الجنوب، إذ تقول إن جماعة حزب الله تتمركز هناك.

وواصلت جماعة حزب الله شن هجمات على مواقع إسرائيلية في الجنوب هذا الأسبوع، من بينها هجمات باستخدام طائرات مسيرة ملغومة أسفرت عن مقتل جنود وإصابة آخرين.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3912 شخصا في لبنان جراء هجمات شنتها إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار، من بينهم 746 من المسعفين والنساء والأطفال.

ويبلغ عدد القتلى الإسرائيليين في هذه الجولة من الاشتباكات مع جماعة حزب الله ما لا يقل عن 32 جنديا وأربعة مدنيين إسرائيليين.

(شاركت في التغطية إيمان أبو حصيرة من دبي ومايا الجبيلي ونزيه عسيران من بيروت – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية )