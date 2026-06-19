مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار من اليوم
واشنطن 19 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته “اتفق حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار”.
وتابع أن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران.
وقال “علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق من اليوم، دخلت إسرائيل وحزب الله في وقف لإطلاق النار”.
(تغطية صحفية ستيف هولاند – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)