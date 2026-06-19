مسؤول أمريكي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار من اليوم

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طالع المزيد35 عامًا على حروب يوغوسلافيا: عدسة طوماس كيرن تروي ذكريات ”كارثة أوروبية“

35 عامًا على حروب يوغوسلافيا: عدسة طوماس كيرن تروي ذكريات ”كارثة أوروبية“

بعد أحد عشر عامًا على الاتفاق النووي، تعود الولايات المتحدة وإيران «إلى المربع الأوّل»

طالع المزيدبعد أحد عشر عامًا على الاتفاق النووي، تعود الولايات المتحدة وإيران «إلى المربع الأوّل»