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مسؤول أمريكي: إيران ستواجه عواقب جسيمة إذا هاجمت إسرائيل

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(رويترز) – قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس إن إيران ستواجه عواقب “جسيمة” إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفا أن هذا سيمثل تصعيدا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية