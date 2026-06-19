مسؤول أمريكي: اتفاق إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق نار يبدأ اليوم

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بيروت/القدس/واشنطن 19 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران اتفقتا على وقف لإطلاق النار اعتبارا من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة (1300 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد تصاعد حدة الأعمال القتالية بينهما خلال الليل في لبنان.

وأضاف المسؤول “اتفقت جماعة حزب الله وإسرائيل على وقف لإطلاق النار”، مضيفا أن مفاوضين من الولايات المتحدة وقطر عملوا على إعداد الاتفاق بمساعدة من إيران.

وأضاف “نما إلى علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق من اليوم، دخلت إسرائيل وجماعة حزب الله في وقف لإطلاق النار”.

ألقى تصاعد وتيرة العنف في لبنان بظلاله على الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي جرى توقيعه يوم الأربعاء لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال نائب من جماعة حزب الله لرويترز في وقت سابق إن إيران أبلغت الجماعة بأن المحادثات مع واشنطن لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية شنتها إسرائيل خلال الليل أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل في لبنان. وقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان في واحدة من أعنف هجمات جماعة حزب الله خلال هذه الحرب.

وينص الاتفاق مع إيران على أن تعلن الولايات المتحدة وطهران وحلفاؤهما وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وهدأت وتيرة العنف بشكل ملحوظ في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكنها تزايدت مجددا منذ ذلك الحين.

(شاركت في التغطية إيمان أبو حصيرة من دبي ومايا الجبيلي ونزيه عسيران من بيروت – إعداد شيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)