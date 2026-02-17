مسؤول أمريكي: الإيرانيون سيعودون خلال أسبوعين بمقترحات لسد الثغرات

17 فبراير شُبَاط (رويترز) – قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن إيران أوضحت أنها ستقدم مقترحات مفصلة خلال الأسبوعين المقبلين لسد الثغرات في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في معرض حديثه عن تفاصيل المناقشات التي جرت في جنيف “أُحرز تقدم، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة. وأكد الجانب الإيراني أنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )