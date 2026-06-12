مسؤول أمريكي: الاتفاق مع إيران وشيك ويمكن توقيعه في الأيام المقبلة

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12 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وإيران لم تصلا بعد إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، لكنهما قريبتان جدا من ذلك، مضيفا أن واشنطن تتوقع توقيع اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لصحفيين “وضعنا فريق التفاوض في موقف جيد للغاية، ولكن دعونا ننتظر ونرى، لم نصل بعد إلى خط النهاية، لكننا قريبون جدا”.

وأوضح المسؤول أن الشروط المتفق عليها تحقق الأهداف الأساسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و”تضع الأمور في وضع جيد للغاية في نهاية المطاف”.

وأشار المسؤول للصحفيين إلى أن بنود ما تسمى مذكرة التفاهم تشمل معاودة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وقال مسؤول إن مذكرة التفاهم ستؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وسيتم تدمير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في طهران في الموقع ثم إخراجه من البلاد. وتشمل بنود المذكرة أيضا نظام تفتيش لضمان قابليتها للتنفيذ على المدى الطويل.

وأضاف المسؤول أن الضغوط الاقتصادية على إيران، بما في ذلك الإفراج عن أصولها المجمدة وتخفيف العقوبات، ستتقلص في حال امتثالها.

وقال المسؤول “لا يحصل الإيرانيون على أي شيء بمجرد توقيع مذكرة التفاهم أو حتى بمجرد بدء المفاوضات”.

وأوضح “سيحصلون على مكافآت اقتصادية مقابل التزامهم بتعهداتهم بموجب الاتفاق. فإذا سلموا المواد النووية مثلما وعدوا، سيحصلون على شيء. وإذا فككوا برنامجهم النووي أو منشآتهم النووية، سيحصلون على شيء آخر”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)