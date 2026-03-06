The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول أمريكي: الهجمات الإيرانية على المدنيين لن تمر دون رد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 مارس آذَار (رويترز) – قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية على المدنيين في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف كوبر أن إيران هاجمت 12 دولة مختلفة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على الجمهورية الإسلامية في مطلع الأسبوع، بما في ذلك إطلاق سبع طائرات مسيرة هجومية على أحياء سكنية في البحرين مساء أمس الخميس.

وتابع في بيان “هذا أمر غير مقبول ولن يمر دون رد”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية