مسؤول أمريكي: الهجمات الإيرانية على المدنيين لن تمر دون رد
6 مارس آذَار (رويترز) – قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية على المدنيين في أنحاء الشرق الأوسط.
وأضاف كوبر أن إيران هاجمت 12 دولة مختلفة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على الجمهورية الإسلامية في مطلع الأسبوع، بما في ذلك إطلاق سبع طائرات مسيرة هجومية على أحياء سكنية في البحرين مساء أمس الخميس.
وتابع في بيان “هذا أمر غير مقبول ولن يمر دون رد”.
(إعداد معاذ عبدالعزيز وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )